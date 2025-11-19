Среда, 19 ноября, 2025
В Волгограде умерла женщина, которую гоняли по больницам с приступами удушья

Никита Рязанцев
В реанимации умерла 64-летняя жительница Волгограда Ольга Плотникова, которую с приступами удушья катали из одной больницы в другую, заявил V1.RU ее брат.

Проблемы со здоровьем начались у женщины посла смерти сына. В начале ноября она получила направление к неврологу в ОКБ № 1. Специалист посоветовал обратиться в клиническую больницу № 3, где пациентку отказались принимать.

Утром 8 ноября Ольге вызвали скорую и отвезли ее в больницу № 5. Там у нее произошла остановка дыхания. При этом 13 ноября женщину перевели в ОКБ № 1.

«Поехал туда, а доктор мне говорит: «А вам племянница не звонила? Ольга Николаевна умерла в 07:10». Как умерла?» — рассказал ее брат.

В справке о смерти указано, что Ольга умерла от острой недостаточности дыхания.

Глава СК Александр Бастрыкин потребовал разобраться в ситуации. Следователи начали проверку по статье «Причинение смерти по неосторожности».

