В Тобольске разгорелся скандал из-за не сдавшей языковой экзамен девочки из Казахстана

Никита Рязанцев
Дочь репатриантов из Казахстана пожаловалась, что не может учиться в школе в Тобольске из-за результатов вступительного экзамена по русскому языку, пишет «Регнум».

По данным агентства, сначала 12-летней Таисии объявили, что она успешно сдала тест для поступления в шестой класс. Позднее ей рассказали, что произошла ошибка. Подростка пообещали взять в учебное заведение после получения гражданства.

«В Тобольске я уже не хожу в школу вторую четверть, потому что я сдавала русский язык. Русский язык сначала я сдала, а потом маме позвонили и сказали, что я не сдала. Моя мама — гражданка России»», — посетовала девочка.

Она уточнила, что раньше жила в Караганде и ходила там в 50-ю школу.

Блаженские переехали в Тобольск с тремя детьми в августе, в семье говорят только на русском языке.

Документальных подтверждений, что девочка провалила тест, родители не получили. Теперь ей предстоит ждать три месяца до следующей попытки сдать экзамен.

В департаменте по образованию Тобольска подтвердили, что школьница не сдала экзамен, а сообщение об успешной сдаче — ошибка образовательного учреждения.

