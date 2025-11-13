В «Союзмультфильме» ответили, кто по национальности был Чебурашка 

Герой любимого советского мультфильма мог появиться на свет где-то далеко, под жарким солнцем Кубы. Но душа у него — самая русская. Об этом заявила председатель Совета директоров «Союзмультфильма», глава Ассоциации анимационного кино и директор киностудии имени Горького Юлиана Слащева в интервью «Абзацу».

По ее словам, разговоры о происхождении Чебурашки идут уже много лет. Однако сами создатели не сомневаются: родина добродушного зверька — СССР и Россия. Все другие версии, включая историю о «еврейских корнях» персонажа, в студии называют выдумками.

«Мы уверены, что Чебурашка — наш. Да, Эдуард Успенский описывал, что он жил в тропическом лесу, нашел ящик с апельсинами, залез внутрь, а потом ящик отправили морем. Так что, возможно, он и прибыл с Кубы, где таких лесов в избытке. Но Чебурашкой он стал именно в Советском Союзе», — подчеркнула Слащева.

Ранее тему национальности героя подняли депутаты Госдумы. Глава комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров напомнил, что в то время апельсины в СССР поставлял только Израиль. Из этого он сделал вывод: если Чебурашку нашли в ящике из-под этих фруктов, то, возможно, его «родиной» мог бы быть Израиль.

Другие депутаты высказали предположение, что ушастый зверек мог приехать из Марокко или Испании, но Макаров отверг эти версии, так как из первой страны поставлялись только мандарины, а вторая не привозила апельсины в годы создания мультфильма.

В «Союзмультфильме» такую теорию называют курьезной, но добавляют: спорить о происхождении героя, который давно стал символом доброты и человечности, — дело бессмысленное. Ведь для миллионов зрителей Чебурашка навсегда остался советским.