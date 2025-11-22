В представленном Дональдом Трампом «мирном» плане по Украине обнаружился пункт, который, по оценке военного эксперта Станислава Крапивника, способен легитимировать удар стран НАТО по России при первой удобной возможности. Бывший офицер армии США убежден, что коллективный Запад рано или поздно воспользуется этой лазейкой, дождавшись подходящего момента.​

Речь идет о положении, по которому в случае нарушения Россией условий мирного договора последует скоординированный военный ответ со стороны Запада. Формально это превращает Украину, не состоящую в НАТО, в страну с фактическими гарантиями безопасности, близкими к членству в Альянсе., пишет «Московский комсомолец».

Повод для войны, заложенный заранее

Крапивник считает, что спорный пункт включен в документ осознанно и служит заготовленным предлогом для начала боевых действий против России, когда это сочтут выгодным. По его словам, с такой конструкцией Москва получает не защиту от эскалации, а отсроченный сценарий прямого столкновения с НАТО.​

Эксперт настаивает: для России приемлем только полный разгром и капитуляция ВСУ, иначе подписание мирных соглашений приведет к новой войне. Он подчеркивает, что доверять западным странам нельзя, напоминая о множественных примерах обмана со стороны оппонентов.​

Отвечая на вопрос, может ли пункт о скоординированном военном ответе стать юридическим основанием для новой войны против России, Крапивник не сомневается: такой механизм будет использован. Как только Запад почувствует достаточную военную готовность или увидит признаки хаоса внутри России, будет устроена провокация и нанесен удар, утверждает он.​

В прогнозе прозвучала и временная рамка: уже через три года Украина и НАТО смогут перейти к новой войне. Мирное соглашение фактически только отложит, но не отменит будущий конфликт.​

Для наглядности он сравнивает нынешнюю ситуацию с Великой Отечественной: как если бы советские войска, дойдя до Киева или Минска, внезапно предложили помириться с Гитлером. По его словам, именно нечто подобное навязывается России сегодня под видом мирного плана.​

Позиция по Украине и её руководству

Отвечая на вопрос о том, может ли украинская сторона сама отказаться от такого договора, Крапивник скептичен. Он уверен, что киевское руководство подпишет всё, что ему предложат покровители, даже если внутри страны будет сопротивление.​

Власти Украины убедят в том, что уже через три–четыре года их войска смогут маршировать по улицам Москвы. При этом фигура конкретного президента вроде Владимира Зеленского не принципиальна: его может сменить другой политик, и курс останется прежним.​

Почему наращивание потенциала не спасет

На возможный аргумент о том, что Россия за несколько лет сама способна многократно усилить военный потенциал, Крапивник отвечает пессимистично. Он убежден, что подписание плана не принесет стране обещанного «передышечного» периода, а лишь откроет дверь для скрытой войны нового типа.​

По его оценке, вместо трех лет относительного спокойствия Россию накроет волна непрекращающихся терактов. Удары ракет и беспилотников будут наноситься «откуда-то из-за границы», а организаторы смогут ссылаться на третьи силы и не признавать причастность.​

Самый мрачный прогноз Крапивник связывает с возможной эскалацией после формального перемирия. Он заявляет, что после череды диверсий и атак страну всё равно подтолкнут к большой войне, в которой Москве придется выбирать между применением ядерного оружия и капитуляцией.​

В такой развязке Россия рискует исчезнуть как страна, как народ и как культура. Именно поэтому эксперт называет предлагаемое соглашение «медленным самоубийством» и считает его подписание приговором для государства и его будущего.​