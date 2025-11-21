Неизвестный мужчина пробрался в одно из учебных заведений Красногвардейского района Северной столицы. Взволнованные родители утверждают: он миновал пост охраны и будто бы хотел вывести на улицу ученицу, за которой приглядывал ещё снаружи. Нарушителя забрали в участок. Степень его опьянения оказалась такой, что пояснить цели визита он просто не мог, пишет «Фонтанка».

Встревоженные родители учеников рассказали «Фонтанке» о происшествии в школе на улице Маршала Тухачевского. Родительские чаты района бурлят обсуждениями. Со слов очевидцев, одурманенный посетитель зашёл в здание. Прошёл мимо службы безопасности. Затем будто бы предпринял попытку вытянуть на улицу одну из девочек — та находилась возле гардеробной.​

Охранник заметил происходящее, вывел мужчину наружу. Кто-то из родителей, узнав о случившемся, направился с заявлением в полицию.​

ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти ночью 21 ноября сообщило «Фонтанке»: посетителя отыскали через видеозаписи с камер наблюдения. Привезли в отдел. Однако разъяснить, что он делал в школе и вообще хоть что-нибудь внятное, ему не удалось. Причина — наркотическое опьянение.​

Визитёра оставили переночевать в отделении. Выяснить личность и провести допрос смогут только утром.

В родительских чатах пишут, что этот человек следил за детьми и раньше.