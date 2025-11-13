Воскресенье, 16 ноября, 2025
В Петербурге задержали банду мигрантов-вымогателей, похитивших мужчину

Алексей Самохин
Изображение от wavebreakmedia_micro на Freepik

В Петербурге сотрудники уголовного розыска и регионального управления ФСБ провели совместную операцию, в ходе которой были задержаны трое иностранных граждан в возрасте от 27 до 45 лет. Их подозревают в разбое и похищении человека. Все фигуранты — выходцы из одного из государств ближнего зарубежья, сообщает полиция Петербурга. 

Следствие предполагает, что 5 января этого года мужчины ворвались в квартиру своего 32-летнего земляка. Они избили его, забрали 20 тысяч рублей наличными и, угрожая расправой, силой затолкали в автомобиль. Жертву увезли в кафе, где продолжили вымогать деньги.

Злоумышленники требовали у потерпевшего перевести еще 50 тысяч рублей. Испуганный мужчина перевел им все, что у него оставалось, — еще 20 тысяч рублей. После этого его отпустили, дав срок на «доплату».

Спустя некоторое время пострадавший всё же обратился в полицию.

Следователи возбудили уголовное дело по двум статьям Уголовного кодекса — части 2 статьи 126 («Похищение человека») и части 3 статьи 162 («Разбой»). Задержание подозреваемых проведено в соответствии со статьей 91 УПК РФ. Сейчас проверяется их причастность к другим подобным преступлениям.

Баранец: Ошибка Ельцина до сих пор бьет по России

В ходе операции в Санкт-Петербурге задержали российского гражданина, который пытался передать секретные сведения, связанные с военными вертолетами и системами противовоздушной обороны
Американский офицер Крапивник назвал событие, после которого покончат с Зеленским

Владимир Зеленский потеряет власть после взятия российской армией Харькова...
В кинопарке «КасимовФильм» откопали монету времён Анны Иоанновны

Такие монеты чеканили при императрице Анне Иоанновне, племяннице Петра I, правившей с 1730 по 1740 год.
Новая версия пропажи семьи Усольцевых связана с сорвавшейся сделкой

Новая версия пропажи семьи Усольцевых в красноярской тайге связана...

Сын вора в законе Мухи вышел из психбольницы после избиения курьера

Роберт Мухаметшин, сын вора в законе по кличке Муха,...

В Ростовской области мужчина погиб после ссоры у супермаркета

На парковке супермаркета в Аксайском районе ссора закончилась трагедией: после толчка мужчина ударился головой, 42 дня провёл в коме и умер. Суд назначил нападавшему 5 лет строгого режима и взыскал 650 тыс. рублей в пользу семьи.

В Псковской области пожаловались на массовую блокировку сим-карт

Жители приграничных районов Псковской области столкнулись с блокировкой сим-карт,...

«Золотой» полковник Захарченко получил новое назначение в колонии

Бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко, который, предположительно, причастен к отмыванию...

В Москве муж попался на измене из-за команды голосового помощника

Житель Москвы попался на измене из-за команды голосового помощника,...

В Ярославле затравивший жену бойца СВО сосед извинился перед семьей

Житель Ярославля после встречи с «Русской общиной» извинился перед...

Спецназовец ГУР с оторванными пальцами рассказал о провале десанта в Покровске

Командование отправило десант ГУР Минобороны Украины в Красноармейск (Покровск)...

В Башкирии тайно похоронили спятанную в диване 5-летнюю девочку

Отец девочки, тело которой нашли в диване в одной...

Генерал-майор Попов оценил последствия ударов по Киеву

По словам экспертов, объектами поражения стали ключевые элементы энергетической инфраструктуры украинской столицы.

SHOT: Египетские визы для россиян резко подорожают

Цена туристической визы вырастет с 25 до 45 долларов — почти в два раза. В пересчёте на рубли это около 3650 вместо нынешних 2030.

Семиклассник подавился пирожком и умер на перемене около школы 

Поблизости находились сотрудники школы. Они попытались помочь ребёнку, прочистить дыхательные пути, вызвали скорую. Но, несмотря на все усилия, мальчика спасти не удалось.

Россияне заметили новое уведомление в WhatsApp: нужна почта или ключ

«Не рискуйте попасть под блокировку. Если не сможете получить смс, убедитесь, что всё равно сможете войти»