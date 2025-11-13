В Петербурге задержали банду мигрантов-вымогателей, похитивших мужчину

В Петербурге сотрудники уголовного розыска и регионального управления ФСБ провели совместную операцию, в ходе которой были задержаны трое иностранных граждан в возрасте от 27 до 45 лет. Их подозревают в разбое и похищении человека. Все фигуранты — выходцы из одного из государств ближнего зарубежья, сообщает полиция Петербурга.

Следствие предполагает, что 5 января этого года мужчины ворвались в квартиру своего 32-летнего земляка. Они избили его, забрали 20 тысяч рублей наличными и, угрожая расправой, силой затолкали в автомобиль. Жертву увезли в кафе, где продолжили вымогать деньги.

Злоумышленники требовали у потерпевшего перевести еще 50 тысяч рублей. Испуганный мужчина перевел им все, что у него оставалось, — еще 20 тысяч рублей. После этого его отпустили, дав срок на «доплату».

Спустя некоторое время пострадавший всё же обратился в полицию.

Следователи возбудили уголовное дело по двум статьям Уголовного кодекса — части 2 статьи 126 («Похищение человека») и части 3 статьи 162 («Разбой»). Задержание подозреваемых проведено в соответствии со статьей 91 УПК РФ. Сейчас проверяется их причастность к другим подобным преступлениям.