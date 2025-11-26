Новогодняя столица-2026
В Петербурге школьница убила мать, не дававшую ей сидеть в соцсетях — SHOT

Алексей Самохин
Фото: t.me/gsuskrf_spb

В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело по факту убийства женщины, сообщает телеграм-канал регионального управления Следкома РФ. 

В среду, 26 ноября, в квартире дома на улице Ковалевской обнаружено тело женщины с колото-резаной раной шеи. Следователи осмотрели место происшествия, назначили экспертизы. 

Телеграм-канал Baza пишет, что подозреваемой в убийстве стала 13-летняя дочь убитой женщины. По информации СМИ, она убила мать и подожгла квартиру, чтобы замести следы. 

Сначала девочка рассказала силовикам о нападении неизвестного, который также нанёс ей удары ножом, но затем созналась, что порезалась сама, а историю с нападением придумала. 

По данным SHOT, школьница сегодня утром в очередной раз поскандалила с 46-летней мамой: злилась на то, что родственница не разрешает сидеть в телефоне, не даёт тусоваться с друзьями и вообще устроила тотальный контроль.

