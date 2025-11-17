В Первоуральске мужчина грозит взорвать подъезд, удерживая женщину и ребёнка в квартире

В Первоуральске Свердловской области мужчина удерживает в квартире женщину и ребёнка и угрожает взорвать гранату. По данным SHOT, ЧП случилось вечером 17 ноября в жилом доме на улице Малышева.

По информации telegram-каналов SHOT и «112», мужчина закрылся в квартире и заявил, что «взорвёт подъезд» гранатой. Предварительно, он находится в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.​

Дом отключили от газоснабжения, все подъезды к зданию перекрыты, жителям запрещено приближаться к дому, а часть людей не могут вернуться в свои квартиры, рассказывают очевидцы.​

По данным SHOT и других медиа, в заложниках у мужчины находятся минимум два человека: ребёнок и женщина, по некоторым данным — его жена и ребёнок. Людей внутри квартиры он использует как «живой щит», параллельно угрожая подорвать гранату в подъезде.​

Из дома на улице Малышева экстренно эвакуировали не менее 50 жильцов. На месте находятся сотрудники специальных служб.