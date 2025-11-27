В Новосибирске жители многоэтажки нашли пачку денег с пугающим посланием

Жители многоэтажного дома в Новосибирске нашли пачку купюр с пугающим посланием, пишет телеграм-канал Mash Siberia.

Находку сделали в подъезде здания на Большевистской, 116. Сверток лежал возле лифта.

«Если ты это читаешь, значит, ты умер», — гласит надпись на пачке денег.

Местные жители, увидев странный предмет, сразу же вызвали сотрудников охраны. Взрывчатки внутри не оказалось. Предположительно, злоумышленники обработали банкноты химикатом.

На опубликованном снимке можно увидеть купюру номиналом в 100 рублей.

В Красногорске 12 ноября десятилетний мальчик поднял с земли 10-рублевую купюру, в которой было взрывное устройство. В итоге он лишился нескольких пальцев.