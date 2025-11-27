Новогодняя столица-2026
В Новосибирске жители многоэтажки нашли пачку денег с пугающим посланием

Никита Рязанцев
Фото: телеграм-канал Mash Siberia

Жители многоэтажного дома в Новосибирске нашли пачку купюр с пугающим посланием, пишет телеграм-канал Mash Siberia.

Находку сделали в подъезде здания на Большевистской, 116. Сверток лежал возле лифта.

«Если ты это читаешь, значит, ты умер», — гласит надпись на пачке денег.

Местные жители, увидев странный предмет, сразу же вызвали сотрудников охраны. Взрывчатки внутри не оказалось. Предположительно, злоумышленники обработали банкноты химикатом.

На опубликованном снимке можно увидеть купюру номиналом в 100 рублей.

В Красногорске 12 ноября десятилетний мальчик поднял с земли 10-рублевую купюру, в которой было взрывное устройство. В итоге он лишился нескольких пальцев.

В Рязанской области сегодня вечером сбили беспилотник 

Беспилотный летательный аппарат сбит сегодня вечером над Рязанской областью. Об этом говорится в свежей сводке Минобороны РФ. 