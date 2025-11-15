В Ярославле затравивший жену бойца СВО сосед извинился перед семьей

Житель Ярославля после встречи с « Русской общиной » извинился перед женой участника спецоперации, которую он пытался затравить, ролик опубликован в телеграм-канале организации.

Женщина рассказала, что мужчина конфликтовал с ее семьей еще до ухода мужа на фронт. Когда супруг добровольно отправился в зону боевых действий, он продолжил проявлять агрессию.

Вразумить ярославца пытался один из активистов «Русской общины», но мужчина продолжил вести себя агрессивно и матом «посылал» общественника. Затем последовала встреча россиянина с представителями общины, на этот раз он принес извинения за свои действия.

«Хочу принести извинения «Русской общине» за то, что я оскорбил чем-то, и всем остальным. Простите, ребята, такого больше не повториться», — сказал сосед жительница Ярославля.

Узнав об этом, муж россиянки выразил благодарность активистам, которые помогли защитить его семью.