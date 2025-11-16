В Гольяновском пруду в Москве нашли голову ребенка

Спасатели завершили поиски останков тела убитого в Москве мальчика. Пока никаких других улик, кроме головы в рюкзаке, найдено не было, пишет SHOT.

Водолазные группы несколько раз прочесали весь Гольяновский пруд. Других останков не обнаружили. Следователи продолжают розыск подозреваемого.

Сегодня около 9:30 рабочие нашли в рюкзаке голову мальчика и сразу вызвали полицию. Ребенка убили и расчленили. Предварительно, ему от 7 до 10 лет.

По данным SHOT, жуткую находку сделали рабочие, которые вели ремонт возле Гольяновского пруда на востоке Москвы. Сразу после обнаружения вызвали к месту полицию.

Водолазы тщательно обследовали весь водоем на предмет наличия других останков. Прочесывали дно несколько раз. Но кроме головы в рюкзаке ничего не нашли.

Обстоятельства преступления ужасающие. Ребенка не просто убили, но и расчленили. Голову поместили в рюкзак и бросили в пруд. Что случилось с остальными частями тела — пока неизвестно.

Baza пишет, что в деле есть подозреваемый. Это мужчина ростом около 180 см, среднего телосложения — его личность и местонахождение сейчас выясняются. Ночью 14 ноября подозрительного прохожего видели местные жители. Неизвестный бросил в пруд пакет (внутри которого был рюкзак с головой). Позже было установлено, что был убит ребёнок 7–10 лет. Предварительно тело расчленили лобзиком.

Фото: t.me/moscowproc