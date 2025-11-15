В Башкирии тайно похоронили спятанную в диване 5-летнюю девочку

Отец девочки, тело которой нашли в диване в одной из квартир Челябинска, тайно похоронил ее в башкирском селе Ильчино, пишет « Регнум ».

Труп ребенка больше недели пролежал в квартире на улице 250-летия Челябинска, которую снимала ее 43-летняя мать. На теле нашли множество колото-резаных ранений. Его обнаружили арендодатели после того, как женщина выселилась.

Ребенка похоронили 13 ноября, на мероприятии присутствовали лишь некоторые члены семьи.

«Мне кажется, Анзор не хотел приглашать много людей, поскольку боится осуждения из-за случившегося. Поэтому он сделал все так скрытно», — рассказала подруга матери покойной.

По ее данным, родители девочки разошлись сразу после ее рождения. Женщину задержали, ее подозревают в убийстве дочери. Ей грозит до двадцати лет лишения свободы.

Отец погибшей отказался от предложенной друзьями и знакомыми помощи с организацией похорон.