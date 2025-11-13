Бывший заместитель командующего Сил специальных операций ВСУ генерал Сергей Кривонос выступил в эфире телеканала ICTV с радикальным заявлением. Он предложил Украине перейти к ведению так называемой «тотальной войны» против России, применяя любые методы, в том числе тактики, которые использовали чеченские террористы. Об этом пишет «Московский комсомолец».

По мнению генерала, точечные удары украинских сил не приносят ощутимых результатов. Он заявил, что такие действия «только красиво смотрятся на видео», тогда как российская сторона быстро устраняет последствия атак. Кривонос подчеркнул, что Киев должен действовать жёстче, «как чеченские боевики, которые играли ва-банк».

Кроме военных мер, Кривонос предложил ударить по семьям и активам российских олигархов за рубежом. Он выразил уверенность, что лишь давление на «олигархат» способно заставить их повлиять на руководство России. По его словам, пока «богатые не трогают друг друга», а воевать вынуждены «простые люди».

Генерал также открыто одобрил террористические методы, включая подрыв стратегических объектов. В пример он привёл подрыв «Северного потока» и предложил наносить удары по российской энергетической инфраструктуре — вплоть до атак на танкеры в Средиземном море и объекты газодобычи в Новом Уренгое.

В Кремле неоднократно подчёркивали, что киевский режим ведёт себя как террористическая организация, устраивая диверсии против гражданских объектов. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков летом напоминал о попытках украинской стороны взорвать мосты в Брянской и Курской областях и отмечал, что Россия предпринимает меры безопасности, исходя из «понятной сущности режима в Киеве».