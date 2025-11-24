Уехавший Меладзе нашел способ зарабатывать миллионы в России

Покинувший Россию после начала спецоперации продюсер Константин Меладзе продолжает зарабатывать в стране за счет вкладов, пишет SHOT .

По данным телеграм-канала, он не стал отказываться от пассивного дохода и хранит средства на накопительных счетах.

«С начала СВО продюсер только на процентах поднял больше миллиона рублей», — говорится в публикации.

Также в России процветает его бизнес. Доходы продюсерского центра «Меладзе мьюзик» за последнее время резко выросли и превысили 85 миллионов рублей.

По данным SHOT, Меладзе опасается возвращаться в Россию после того, как ему аннулировали вид на жительство. Сейчас он сопровождает младшего брата в туре по Азии и Европе.