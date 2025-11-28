Новогодняя столица-2026
Ученый назвал ключ к разгадке пропажи Ирины Усольцевой

Никита Рязанцев
Ирина Усольцева, фото: t.me/usoltseva_psy

Отсутствие человека в сети не означает, что телефон нельзя отследить, рассказал Woman.ru профессор кафедры безопасности в цифровом мире МГТУ им. Н. Э. Баумана Виталий Вехов.

Так он прокомментировал информацию о пропаже Ирины Усольцевой из сети за день до официальной даты исчезновения семьи в тайге.

«С помощью специальной аппаратуры есть возможность отслеживать трафик. Но это используется только по решению суда», — отметил Вехов.


Издание предположило, что проследить путь Усольцевых реально, и наверняка силовики это сделали. Следы семьи обрываются в лесу.

Со своей стороны, эксперт Эльдар Муртазин допустил, что телефон Ирины мог сесть, она могла его выключить, чтобы спокойно отдохнуть.

О том, что Усольцева выходила на связь 27 сентября, сообщала ее SMM-менеджер Дарья Фурштейн. В тот день семья приехала на турбазу «Геосфера» в поселке Кутурчин.

Официальной датой исчезновения семьи считается 28 сентября. Тогда Усольцевы направились к туристической тропе, ведущей на скалы Мальвинка и Буратинка.

Пропавшая семья, скорее всего, стала жертвой несчастного случая, считает представитель пресс-службы регионального отряда «ЛизаАлерт» Серафима Чооду.

Вся информация по делу о пропаже семьи Усольцевых. 

