Убийцу родственниц Прохора Шаляпина могут посадить спустя 29 лет

В истории с жестоким убийством родственниц певца Прохора Шаляпина, которое произошло почти тридцать лет назад, наметился серьезный перелом. Криминалист Михаил Игнатов в разговоре с журналистами допустил, что убийца, несмотря на истечение сроков давности, всё-таки может отправиться в колонию.

Трагедия произошла ещё в феврале 1996 года. В одном из домов Волгограда тогда нашли тела бабушки и тёти артиста. Следствие установило, что из квартиры пропали деньги, а сами женщины погибли насильственной смертью: тётю застрелили, а бабушке нанесли многочисленные ножевые ранения.

Спустя почти четверть века, когда надежда на правосудие угасла, силовики задержали подозреваемого. Мужчина даже признался в одном из убийств, но его отпустили из-за истечения срока давности.

Ситуация изменилась накануне. Следственный комитет официально возобновил расследование, а глава ведомства Александр Бастрыкин взял ход дела под личный контроль. Это, по мнению экспертов, может кардинально изменить судьбу фигуранта.

Михаил Игнатов уверен: у следствия есть «очень серьезные перспективы». Криминалист объяснил юридический нюанс, о котором знают не все. Формально срок давности по тяжким статьям составляет 15 лет, однако в делах об убийстве последнее слово всегда остается за судьей. Именно он решает, освобождать преступника от ответственности или нет.

Теперь, когда за дело взялись с удвоенной силой, следователи наверняка соберут более мощную доказательную базу.

Главная интрига сейчас — по какому кодексу будут судить обвиняемого. Если преступление квалифицируют по старому Уголовному кодексу РСФСР, действовавшему в момент убийства, максимальное наказание составит 15 лет. Если же применят нормы современного УК РФ, срок может вырасти до 20 лет.

При этом Игнатов сомневается, что приговор будет максимально суровым. Пожизненное заключение вряд ли назначат — слишком много времени утекло с момента трагедии. Но избежать колонии преступнику теперь будет гораздо сложнее.