Новогодняя столица-2026
Вторник, 25 ноября, 2025
0.6 C
Рязань
НовостиНовости России

Убийцу родственниц Прохора Шаляпина могут посадить спустя 29 лет

Алексей Самохин
Изображение от Mateus Andre на Freepik

В истории с жестоким убийством родственниц певца Прохора Шаляпина, которое произошло почти тридцать лет назад, наметился серьезный перелом. Криминалист Михаил Игнатов в разговоре с журналистами допустил, что убийца, несмотря на истечение сроков давности, всё-таки может отправиться в колонию.

Трагедия произошла ещё в феврале 1996 года. В одном из домов Волгограда тогда нашли тела бабушки и тёти артиста. Следствие установило, что из квартиры пропали деньги, а сами женщины погибли насильственной смертью: тётю застрелили, а бабушке нанесли многочисленные ножевые ранения.

Спустя почти четверть века, когда надежда на правосудие угасла, силовики задержали подозреваемого. Мужчина даже признался в одном из убийств, но его отпустили из-за истечения срока давности.

Ситуация изменилась накануне. Следственный комитет официально возобновил расследование, а глава ведомства Александр Бастрыкин взял ход дела под личный контроль. Это, по мнению экспертов, может кардинально изменить судьбу фигуранта.

Михаил Игнатов уверен: у следствия есть «очень серьезные перспективы». Криминалист объяснил юридический нюанс, о котором знают не все. Формально срок давности по тяжким статьям составляет 15 лет, однако в делах об убийстве последнее слово всегда остается за судьей. Именно он решает, освобождать преступника от ответственности или нет.

Читайте также  SHOT: Около 10 взрывов прозвучало над Сызранью Самарской области

Теперь, когда за дело взялись с удвоенной силой, следователи наверняка соберут более мощную доказательную базу.

Главная интрига сейчас — по какому кодексу будут судить обвиняемого. Если преступление квалифицируют по старому Уголовному кодексу РСФСР, действовавшему в момент убийства, максимальное наказание составит 15 лет. Если же применят нормы современного УК РФ, срок может вырасти до 20 лет.

При этом Игнатов сомневается, что приговор будет максимально суровым. Пожизненное заключение вряд ли назначат — слишком много времени утекло с момента трагедии. Но избежать колонии преступнику теперь будет гораздо сложнее.

Другие материалы рубрики

SHOT узнал темное прошлое богородского маньяка, убивавшего нянь

«Тайные казни» в ВСУ: Генерал рассказал о приказах Киева уничтожать своих солдат и офицеров

SHOT: взрывы прогремели над Саратовом и Энгельсом 

SHOT: ВСУ атаковали Воронежскую область ракетами ATACMS

Стюардессе дали срок за угрозы расправы над детьми участника СВО

Пельш рассказал, что пережила альпинистка Наговицина на пике Победы

Самые читаемые материалы

Новости России

Раскрыты детали версии о побеге семьи Усольцевых в Таиланд

Семья Усольцевых вряд ли могла бежать в Таиланд, поскольку...
Погода

Экстремально холодной зимы в Рязани не будет, рассказал Вильфанд

Предстоящая зима в столице России будет соответствовать климатической норме, при этом температура окажется ниже показателей прошлого года. Экстремальных холодов синоптики не ожидают
Новости Касимова

На пожаре в Касимове погибла пожилая женщина

На место происшествия выезжали 6 пожарных машин, 18 сотрудников Государственной противопожарной службы. 
Новости России

Спелеолог раскрыл, что могло убить семью Усольцевых в пещере

Если пропавшая в красноярской тайге семья Усольцевых укрылась в...
Новости России

Волгоградцы придумали способ вернуть мобильный интернет

Работа мобильного интернета нормализуется в Волгоградской области при установке...