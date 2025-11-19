У пропавшего с семьей бизнесмена Усольцева было газовое оружие

Бизнесмен Сергей Усольцев, пропавший вместе с семьей в красноярской тайге, владел газовым оружием, пишет «АиФ» со ссылкой на источник.

По его данным, в 90-е предприниматель получил разрешение на револьвер «Айсберг-205», который используют для самообороны.

Источник уточнил, что в 2002 году у бизнесмена угнали машину в Красноярске.

«Известно, что в то время револьвер у Усольцева еще имелся. Угонщика найти так и не удалось», — говорится в публикации.

Также журналисты выяснили, что в последние годы предприниматель столкнулся с проблемами в бизнесе. Так, против него нередко подавали в суд разные компании.

По данным издания, в этом году Усольцев задолжал почти 100 тысяч рублей за услуги ЖКХ, а в ноябре должен был погасить задолженность по средствам, взятым на развитие бизнеса.

В то же время предприниматель заработал на госконтрактах около 20 миллионов рублей, но с 2020 года перестал побеждать в конкурсах.

Бизнесмен Сергей Усольцев, его жена Ирина и их пятилетняя дочка таинственно исчезли в Кутурчинском Белогорье 28 сентября.

Пропавшая семья, скорее всего, стала жертвой несчастного случая, считает представитель пресс-службы регионального отряда «ЛизаАлерт» Серафима Чооду.