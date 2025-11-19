Среда, 19 ноября, 2025
0.1 C
Рязань
НовостиНовости России

У пропавшего с семьей бизнесмена Усольцева было газовое оружие

Никита Рязанцев
Сергей и Ирина Усольцовы, фото vk.com/mu30042016

Бизнесмен Сергей Усольцев, пропавший вместе с семьей в красноярской тайге, владел газовым оружием, пишет «АиФ» со ссылкой на источник.

По его данным, в 90-е предприниматель получил разрешение на револьвер «Айсберг-205», который используют для самообороны.

Источник уточнил, что в 2002 году у бизнесмена угнали машину в Красноярске.

«Известно, что в то время револьвер у Усольцева еще имелся. Угонщика найти так и не удалось», — говорится в публикации.

Также журналисты выяснили, что в последние годы предприниматель столкнулся с проблемами в бизнесе. Так, против него нередко подавали в суд разные компании.

По данным издания, в этом году Усольцев задолжал почти 100 тысяч рублей за услуги ЖКХ, а в ноябре должен был погасить задолженность по средствам, взятым на развитие бизнеса.

В то же время предприниматель заработал на госконтрактах около 20 миллионов рублей, но с 2020 года перестал побеждать в конкурсах.

Читайте также: 

На месте исчезновения семьи Усольцевых пропал без вести опытный таежник

У пропавшего в тайге Усольцева нашелся сын в США

Читайте также  Генерал-майор Попов оценил последствия ударов по Киеву

Стало известно необычное увлечение пропавшей в тайге жены Усольцева

Бизнесмен Сергей Усольцев, его жена Ирина и их пятилетняя дочка таинственно исчезли в Кутурчинском Белогорье 28 сентября.

Пропавшая семья, скорее всего, стала жертвой несчастного случая, считает представитель пресс-службы регионального отряда «ЛизаАлерт» Серафима Чооду.

Самые читаемые материалы

Новости России

Сразу пять «Искандеров» прилетели по таинственной цели ВСУ

На этот раз российские военные сосредоточили огонь на нескольких конкретных целях, проявив необычную для таких атак сфокусированность
Новости России

Сын пропавшей семьи Усольцевых шокировал признанием: «Я знаю, что они живы»

По словам Даниила, сомнений у него нет: он полностью уверен, что семья Усольцевых сейчас не находится на Кутурчинском Белогорье
Кино и ТВ

Психолог назвала истинную причину, почему Волочкова покинула шоу «Звезды под капельницей»

Очередная попытка Анастасии Волочковой закрепиться в формате реалити-шоу закончилась предсказуемо — скандалом и досрочным уходом.
Главные новости

Военэксперт Василий Дандыкин: у атаковавшего Рязань шара могло быть до 50 кг взрывчатки

Дандыкин подчеркнул, что такие атаки могут быть направлены на оценку работы российской системы противовоздушной обороны.
Происшествия

Массовое отключение воды произойдет в Рязани 19 ноября

В связи с ремонтными работами на водопроводе будет прекращена подача холодной воды.
Читайте также

В Волгограде умерла женщина, которую гоняли по больницам с приступами удушья

Новости России

SHOT: ВСУ атаковали Воронежскую область ракетами ATACMS

Новости России

Журналист Кушанашвили рассказал о пьяной драке с Нагиевым в самолете

Новости России

Генерал Попов рассказал, что скрывает Сырский на фоне провала у Гуляйполя

Новости России

Раскрыты детали версии с попаданием Усольцевых в яму-ловушку для зверей

Новости России

У РЖД появятся новые плацкартные вагоны с увеличенной длиной и шириной полок

Новости России