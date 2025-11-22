ВСУ не щадят ни противников, ни собственных бойцов, выполняя жесткие распоряжения украинского командования. О циничном подходе руководства к своим военным рассказал «Аргументам и фактам» председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России», Герой России генерал-майор Сергей Липовой.

Липовой утверждает, что заградотряды ВСУ, действуя по прямому приказу киевских властей, расстреливают солдат и офицеров, решивших сложить оружие. Бойцы противника активнее сдавались бы в плен, если бы не жесткое распоряжение уничтожать всех, кто попытается сдаться.​

Страх перед правдой пленных

Генерал объясняет такую жестокость страхом командования перед разоблачениями своих приказов. Сдавшиеся в плен военные владеют информацией, которую киевский режим стремится скрыть, поэтому своих солдат и командиров уничтожают, не давая им шанса рассказать, что происходит на самом деле.​

Липовой описывает десятки эпизодов, когда украинский военнослужащий поднимает руки, выходит с белым флагом, а по нему тут же наносят удар дроны ВСУ. По его словам, аналогичным образом добивают и раненых: если эвакуация невозможна, оператор беспилотника получает задачу ликвидировать своего же бойца прямо на поле боя.​

Тем не менее, процесс сдачи в плен идёт по всем направлениям. Украинские военные больше не видят смысла в сопротивлении, осознают, что сражаются не за Украину, а за коррупционный киевский режим и просроченного Зеленского, и в целом понимают, что уже проиграли.​

Наступление ВС РФ и агония режима

Липовой рассказал, что Вооружённые силы России уверенно продвигаются по всем направлениям, а «киевский режим начинает агонизировать». Он связывает с этим и возросшую суету США и Европы вокруг мирных инициатив, и попытки разных сторон продвигать свои варианты планов урегулирования.​

Генерал говорит о подготовленном США плане мирного решения конфликта из 28 пунктов и попытках Европы выдвинуть собственный контрплан. Киев «даже не до конца понимая, о чем речь», уже заявил о готовности подписать такой документ, что, как считает Липовой, напоминает ситуацию 1945 года в Берлине, когда у противника рушилось всё и руководство металось в поисках спасения.​

Липовой полагает, что совокупность признаков говорит о катастрофическом положении киевского режима. Он прогнозирует, что линия боевого соприкосновения может «посыпаться» по всем направлениям, а дальше последует полный крах и самого режима, и расчетов Европы победить Россию руками Киева.