Сын вора в законе Мухи вышел из психбольницы после избиения курьера

Никита Рязанцев
Роберт Мухаметшин, сын вора в законе по кличке Муха, вышел из психиатрической лечебницы после нападения на курьера, пишет «КП».

Эпизод произошел в 2018 году. Молодой человек объяснил свои действия горячим нравом.

«Я работал в спортивном магазине и меня там оставили без зарплаты и уволили из-за того, что я опаздывал. Я был тогда шальной, молодой и решил отомстить», — отметил Мухаметшин.

По данным издания, сын криминального авторитета получил заказ у курьера и вместо оплаты избил жертву битой. Вскоре злоумышленника задержали и отправили на принудительное лечение.

Выяснилось, что Мухаметшин с 2011 по 2012 годы проходил лечение в детской психоневрологической больнице. В 2019 году, с 25 января по 14 марта, он находился в психиатрической больнице при ФСИН.

Роберт утончил, что сейчас на амбулаторном лечении и уже примерно полтора года на свободе.

Задержанный провел в СИЗО год и три месяца, затем ударил сотрудника ФСИН и попал в лечебницу. Вернувшись в следственный изолятор, он получил трехлетний срок, который обжаловал, и был направлен на принудительное лечение, затем он вышел на свободу.

