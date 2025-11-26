Новогодняя столица-2026
Суд оставил в силе решение по делу об убийстве Сергея Политика

Алексей Самохин
С учетом позиции прокуратуры Москвы суд оставил без изменения решение суда об избрании заочно меры пресечения в виде заключения под стражу фигуранту уголовного дела об убийстве Сергея Политика. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства. 

Апелляционная жалоба защиты оставлена без удовлетворения.

Как сообщалось ранее, 33-летнему злоумышленнику заочно предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Вечером 18 октября 2025 года обвиняемый у парадной жилого дома на улице Сталеваров в ходе внезапно возникшего конфликта на бытовой почве нанес ранее незнакомому ему пострадавшему не менее одного удара ножом в область расположения жизненно-важных органов, причинив проникающее колото-резаное ранение груди, а после скрылся с места происшествия.

В результате преступных действий потерпевший — режиссер и оператор Сергей Политик — был госпитализирован в одну из городских больниц, где скончался от причиненных ему повреждений.

Фигурант скрылся и объявлен в розыск.

