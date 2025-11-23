Воскресенье, 23 ноября, 2025
Стюардессе дали срок за угрозы расправы над детьми участника СВО

Никита Рязанцев
Фото: Изображение от prostooleh на Freepik

Суд приговорил стюардессу одной из авиакомпаний Варвару Волкову к семи годам за фейки об армии и угрозы семье участника спецоперации, пишет телеграм-канал «Два майора».

В прошлом году фигурантка писала в чате подмосковной деревни Сапроново, что российские военные якобы убивают мирных жителей на Украине. Также она назвала бойца, который состоял в этом чате, «фашистом».

Спустя некоторое время он рассказал, что злоумышленница узнала его персональные данные, начала угрожать его детям и обещала прийти домой с «соратниками». На высказывания женщины обратил внимание один из участников чата, он сообщил об этом блогерам, которые обратились в правоохранительные органы.

«Дальше была следственная проверка, в ходе которой работодатель Вари уверял, что ее взломали, суды и суровый приговор», — говорится в публикации.

Следователи подтвердили факты правонарушений, по результатам расследования дело направили в суд. Другие подробности не приводятся.

