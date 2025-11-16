Стало известно о состоянии пострадавших после атаки дронов на Волгоград

Двое из трех пострадавших в результате налета украинских БПЛА на Волгоград отказались от госпитализации, рассказали V1.RU в региональном комитете здравоохранения.

В воскресенье стало известно, что военные отразили массированную атаку противника. В администрации уточнили, что повреждения получили несколько домов в Дзержинском и Тракторозаводском районах.

«С переломом плеча и ранениями от осколков стекла была госпитализирована 71-летняя женщина», — уточнили в облздраве.

По данным Минобороны, ночью над Волгоградской областью сбили 17 БПЛА.

Также в аэропорту Волгограда вводили режим «Ковер», по этой причине перенесли шесть рейсов в Москву, Санкт-Петербург и Дубай.