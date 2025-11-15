«Золотой» полковник Захарченко получил новое назначение в колонии

Бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко, который, предположительно, причастен к отмыванию денег, станет оператором сушильной установки в колонии ИК-49 в Коми, пишет телеграм-канал «112».
Он отбывает 16 лет строгого режима за взятки в размере 1,4 миллиарда рублей. Он получал их с 2007-го по 2016 год.
По данным телеграм-канала, Захарченко активно включился в жизнь колонии после перевода. Он занимается спортом, участвует в различных мероприятиях и уже получил несколько грамот. Отношения с сокамерниками у него хорошие.
Бывшего силовика прозвали «золотым» за изъятые у него миллиарды.