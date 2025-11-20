Пятница, 21 ноября, 2025
Стал известен детальный план США прекращения военных действий на Украине

Алексей Самохин
Изображение от freepik

Вечером в четверг, 20 ноября, в интернете появилась подробная информация об американском плане прекращения военных действий на Украине. Телеграм-канал «Военная хроника» опубликовал подробности.

1. Безопасность и политический статус Украины:

— Подтверждение суверенитета Украины;

— Украина получает гарантии безопасности от США, но с условиями;

— Украина закрепляет внеблоковость и отказ от НАТО в Конституции, НАТО подтверждает, что Украина никогда не станет членом;

— Численность ВСУ ограничивается;

— Украина остаётся безъядерным государством.

2. Территориальные вопросы:

— Крым, Донецк и Луганск признаются де-факто российскими;

— Херсон и Запорожье – «заморожены» на линии столкновения;

— Часть территорий становится демилитаризованной буферной зоной под контролем РФ де-факто;

— Обе стороны обязуются не менять границы силой.

3. Военные договоренности:

— НАТО не размещает войска в Украине;

— Истребители НАТО размещаются в Польше;

— Диалог по безопасности между США-НАТО-РФ, создание американо-российской рабочей группы;

— Россия юридически фиксирует политику ненападения на Украину и Европу.

4. Экономический блок и восстановление Украины:

— США и Европа запускают крупный инвестиционный пакет на восстановление Украины;

— 100 миллиардов долларов замороженных российских активов – на восстановление Украины; США получают 50% прибыли;

— Европа добавляет ещё 100 миллиардов;

— Другие замороженные российские активы пойдут на совместные американо-российские проекты;

— Создание Фонда развития Украины, инвестиции в инфраструктуру, ресурсы, технологии;

5. Россия в мировой системе:

— Постепенное снятие санкций;

— Возвращение РФ в G8;

— Долгосрочное экономическое сотрудничество США-РФ.

6. Гуманитарные вопросы:

— Обмен «все за всех», возвращение гражданских и детей;

— Гуманитарные программы, воссоединение семей;

— Образовательные программы о толерантности;

— Отказ от «нацистской идеологии» (как условие в документе).

7. Энергетика и спецобъекты:

— Запуск ЗАЭС под наблюдением МАГАТЭ, электроэнергия – 50/50 между Украиной и РФ;

— США помогают восстанавливать украинскую газовую инфраструктуру;

8; Внутренние политические процессы в Украине

— Выборы через 100 дней после подписания соглашения;

— Полная амнистия всем участникам военных действий.

9. Выполнение и контроль:

— Соглашение юридически обязательно;

— Контроль осуществляет «Совет мира» под руководством Дональда Трампа;

— Нарушения – санкции;

— После подписания – немедленное прекращение огня и отвод к согласованным позициям.

Достоверность этих параметров пока не подтверждается российской стороной.

