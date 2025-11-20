Стал известен детальный план США прекращения военных действий на Украине

Вечером в четверг, 20 ноября, в интернете появилась подробная информация об американском плане прекращения военных действий на Украине. Телеграм-канал «Военная хроника» опубликовал подробности.
1. Безопасность и политический статус Украины:
— Подтверждение суверенитета Украины;
— Украина получает гарантии безопасности от США, но с условиями;
— Украина закрепляет внеблоковость и отказ от НАТО в Конституции, НАТО подтверждает, что Украина никогда не станет членом;
— Численность ВСУ ограничивается;
— Украина остаётся безъядерным государством.
2. Территориальные вопросы:
— Крым, Донецк и Луганск признаются де-факто российскими;
— Херсон и Запорожье – «заморожены» на линии столкновения;
— Часть территорий становится демилитаризованной буферной зоной под контролем РФ де-факто;
— Обе стороны обязуются не менять границы силой.
3. Военные договоренности:
— НАТО не размещает войска в Украине;
— Истребители НАТО размещаются в Польше;
— Диалог по безопасности между США-НАТО-РФ, создание американо-российской рабочей группы;
— Россия юридически фиксирует политику ненападения на Украину и Европу.
4. Экономический блок и восстановление Украины:
— США и Европа запускают крупный инвестиционный пакет на восстановление Украины;
— 100 миллиардов долларов замороженных российских активов – на восстановление Украины; США получают 50% прибыли;
— Европа добавляет ещё 100 миллиардов;
— Другие замороженные российские активы пойдут на совместные американо-российские проекты;
— Создание Фонда развития Украины, инвестиции в инфраструктуру, ресурсы, технологии;
5. Россия в мировой системе:
— Постепенное снятие санкций;
— Возвращение РФ в G8;
— Долгосрочное экономическое сотрудничество США-РФ.
6. Гуманитарные вопросы:
— Обмен «все за всех», возвращение гражданских и детей;
— Гуманитарные программы, воссоединение семей;
— Образовательные программы о толерантности;
— Отказ от «нацистской идеологии» (как условие в документе).
7. Энергетика и спецобъекты:
— Запуск ЗАЭС под наблюдением МАГАТЭ, электроэнергия – 50/50 между Украиной и РФ;
— США помогают восстанавливать украинскую газовую инфраструктуру;
8; Внутренние политические процессы в Украине
— Выборы через 100 дней после подписания соглашения;
— Полная амнистия всем участникам военных действий.
9. Выполнение и контроль:
— Соглашение юридически обязательно;
— Контроль осуществляет «Совет мира» под руководством Дональда Трампа;
— Нарушения – санкции;
— После подписания – немедленное прекращение огня и отвод к согласованным позициям.
Достоверность этих параметров пока не подтверждается российской стороной.