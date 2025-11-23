Спелеолог раскрыл, что могло убить семью Усольцевых в пещере

Если пропавшая в красноярской тайге семья Усольцевых укрылась в пещере, то смертельную опасность для нее представлял бы дым от огня, заявил « АиФ » спелеолог Юрий Долотов.

По его словам, разводить огонь в глубине такого укрытия смертельно опасно.

«В глубине пещеры огонь не разжечь, потому что дым убьет быстрее, чем что-нибудь другое. Поэтому нужно обитать где-то возле входа, а чуть дальше отойти — нужен источник света», — пояснил Долотов.

Он считает, что попытка согреться или приготовить пищу на костре во внутренней части пещеры, скорее всего, привела бы к гибели от удушья.

Читайте также:

На месте исчезновения семьи Усольцевых пропал без вести опытный таежник

«Корги не могли просто потеряться»: кинолог о самой странной детали пропажи семьи Усольцевых

Стало известно необычное увлечение пропавшей в тайге жены Усольцева

Также эксперт отметил, что у Усольцевых возникли бы проблемы с водой и добычей еды, поскольку сделать это подручными средствами было бы крайне сложно.

Бизнесмен Сергей Усольцев, его жена Ирина и их пятилетняя дочка таинственно исчезли в Кутурчинском Белогорье 28 сентября.

Пропавшая семья, скорее всего, стала жертвой несчастного случая, считает представитель пресс-службы регионального отряда «ЛизаАлерт» Серафима Чооду.