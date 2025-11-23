Новогодняя столица-2026
Воскресенье, 23 ноября, 2025
-0.2 C
Рязань
НовостиНовости России

Спелеолог раскрыл, что могло убить семью Усольцевых в пещере

Никита Рязанцев
Фото: t.me/spasatel24

Если пропавшая в красноярской тайге семья Усольцевых укрылась в пещере, то смертельную опасность для нее представлял бы дым от огня, заявил «АиФ» спелеолог Юрий Долотов.

По его словам, разводить огонь в глубине такого укрытия смертельно опасно.

«В глубине пещеры огонь не разжечь, потому что дым убьет быстрее, чем что-нибудь другое. Поэтому нужно обитать где-то возле входа, а чуть дальше отойти — нужен источник света», — пояснил Долотов.

Он считает, что попытка согреться или приготовить пищу на костре во внутренней части пещеры, скорее всего, привела бы к гибели от удушья.

Читайте также: 

На месте исчезновения семьи Усольцевых пропал без вести опытный таежник

«Корги не могли просто потеряться»: кинолог о самой странной детали пропажи семьи Усольцевых

Стало известно необычное увлечение пропавшей в тайге жены Усольцева

Также эксперт отметил, что у Усольцевых возникли бы проблемы с водой и добычей еды, поскольку сделать это подручными средствами было бы крайне сложно.

Бизнесмен Сергей Усольцев, его жена Ирина и их пятилетняя дочка таинственно исчезли в Кутурчинском Белогорье 28 сентября.

Пропавшая семья, скорее всего, стала жертвой несчастного случая, считает представитель пресс-службы регионального отряда «ЛизаАлерт» Серафима Чооду.

Другие материалы рубрики

Раскрыты детали версии с попаданием Усольцевых в яму-ловушку для зверей

«Герани» накрыли порт Измаил с важнейшими грузами НАТО

Похищавших ветеранов СВО преступников задержали в Москве

Ведьма с микрозаймами и шизофренией: что известно о матери мальчика, голову которого нашли в пруду

Коц рассказал, чем грозит москвичам удар ВСУ по Шатуре

У РЖД появятся новые плацкартные вагоны с увеличенной длиной и шириной полок

Самые читаемые материалы

Новости России

Коц рассказал, чем грозит москвичам удар ВСУ по Шатуре

Налет украинских беспилотников на ГРЭС в Шатуре может означать,...
Происшествия

Возгорание произошло на предприятии в Рязанской области в результате ночной атаки БПЛА

За минувшую ночь дежурные силы противовоздушной обороны нейтрализовали 75 украинских беспилотников на территории Российской Федерации.
Общество

Автовокзал эвакуировали в Рязани

Людей вывели на улицу. Причина эвакуации неизвестна.
Новости России

Раскрыты детали версии о побеге семьи Усольцевых в Таиланд

Семья Усольцевых вряд ли могла бежать в Таиланд, поскольку...
Новости России

Жители Шатуры рассказали подробности атаки ВСУ на ГРЭС

Рано утром в воскресенье жители Шатуры услышали не менее...