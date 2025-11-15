Спецназовец ГУР с оторванными пальцами рассказал о провале десанта в Покровске

Командование отправило десант ГУР Минобороны Украины в Красноармейск (Покровск) лишь после трех дней подготовки, заявил 30-летний пленный, его слова привел «МК».

Провальная операция состоялась 1 ноября, в ней приняли участие 29 человек. Сначала их перебросили из Киева в Днепропетровск, где проходила подготовка на вертолетах.

«Раза три высадились на «вертушках». Все, вы — элита, вы готовы!» — заявил выживший спецназовец.

По его словам, у некоторых участников операции были проблемы со здоровьем, например, с руками и ногами. После высадки десант пытался укрыться в зданиях. Пленный уточнил, что получил тяжелое ранение — ему оторвало пальцы. Он перевязал руку, порвав футболку, после чего начал бредить.

Также спецназоваец призвал украинских военных последовать его примеру и сложить оружие.

Как отметил военный эксперт Станислав Крапивник, неудача ГУР обусловлена тем, что десант высадился днем на открытой местности. При этом территорию контролировали российские дроны.

Несколько дней назад операция спецназа ГУР Минобороны в районе Красноармейска завершилась провалом и массовой гибелью военных — их засекли еще до начала высадки.

По данным военкоров, вертолет «Блэк Хок» выбросил в поле севернее промзоны 11 человек. Еще один борт высадил примерно такое же количество бойцов неподалеку.

Операторы FPV-дронов отследили перемещение групп и методично уничтожили их в посадках и жилых домах. Вертолет пытались сбить, но пилоты увернулись от удара и скрылись.