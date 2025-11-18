Вторник, 18 ноября, 2025
Спасатели обследовали пещеру на месте пропажи семьи Усольцевых 

Алексей Самохин

В понедельник, 17 ноября, спасатели возобновили работу на месте пропажи в тайге семьи Усольцевых. По данным КГУ «Спасатель», вчера представили формирования обследовали пещеру глубиной 15 метров, которая находится в 4 километра от посёлка Кутурчин. В пещере спасатели осмотрели все ходы и три грота.

Пропавших людей или следов их пребывания в пещере не найдено. Сегодня спасатели продолжат поиски Усольцевых. 

Корги умеют брать след и выводить людей к нужному месту, у них ярко выражены пастушьи инстинкты. На это обратил внимание президент Союза кинологических организаций России Владимир Уражевский, комментируя историю исчезновения семьи Усольцевых в красноярской тайге. По его словам, как раз поведение собаки в подобных условиях и делает это дело особенно загадочным.

Специалист напомнил: корги — далеко не «диванная» порода. Несмотря на милый внешний вид и популярность в качестве домашних любимцев, эти собаки входят в группу овчарок. Их изначальная задача — пасти коров, то есть это рабочая, выносливая, ориентированная на движение и работу собака.

Поиски семьи Усольцевых в Красноярском крае продолжаются. Супружеская пара вместе с пятилетней дочерью и собакой породы корги отправилась в однодневный поход в конце сентября и не вернулась. С тех пор выдвинуто множество версий их исчезновения.

