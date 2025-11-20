Спасатель рассказал о странности в новой версии исчезновения Усольцевых

Семья Усольцевых, которая пропала без вести в красноярской тайге, могла укрыться в пещере, но вероятность найти подходящую крайне мала, заявил «АиФ» спасатель Денис Киселев.
На днях специалисты проверили пещеру глубиной 15 метров в четырех километрах от поселка Кутурчин. Следов пропавших там не обнаружили.
По его словам, наткнуться на подходящую пещеру — это большая удача. При этом если Усольцевым удалось это сделать, то там они могли укрыться от холода, так как температура в таких местах около нуля, что выше, чем на улице.
Киселев добавил, что семья могла провести в пещере короткий промежуток времени.
Бизнесмен Сергей Усольцев, его жена Ирина и их пятилетняя дочка таинственно исчезли в Кутурчинском Белогорье 28 сентября.
Пропавшая семья, скорее всего, стала жертвой несчастного случая, считает представитель пресс-службы регионального отряда «ЛизаАлерт» Серафима Чооду.