Советник главы ДНР предрёк Зеленскому скорую смерть и назвал преемника

Алексей Самохин
Владимир Зеленский, фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Западные покровители могут в любой момент заменить Владимира Зеленского на другую фигуру, считает советник главы ДНР, военный эксперт Ян Гагин. Об этом он заявил News.ru

В качестве вероятных преемников Гагин называет главу ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова и бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного. При этом, по его мнению, ни один из возможных новых лидеров страны не станет работать в интересах граждан Украины.​

Гагин описывает действующего президента крайне жёстко. По его словам, Зеленский — «пальчиковая кукла», лишённая самостоятельности и не принимающая решений. Если его всё-таки сменят, то на пост поставят такого же управляемого политика, полагает эксперт. Разве что этот человек может пользоваться большим доверием у части населения — например, Залужный или Буданов.​

Оценка личных перспектив нынешнего президента у Гагина ещё мрачнее. Он сомневается, что людей, вместе с которыми Зеленский строил коррупционные схемы, устроит его дальнейшее существование. По мнению эксперта, после ухода с поста Зеленский рискует быть ликвидирован как неудобный свидетель. Тот, кто слишком много знает, живёт недолго, резюмирует собеседник.​

В Волгограде умерла женщина, которую гоняли по больницам с приступами удушья

Гагин утверждает, что украинский лидер осведомлён о масштабах хищений западных средств, направлявшихся на Украину. В интервью он рассуждает: если Зеленский когда-нибудь начнёт рассказывать, как руководители стран Европы и США при его участии разворовывали свои бюджеты, серьёзные проблемы возникнут у многих. Поэтому дожить до суда ему не дадут, а политики из Европы и США представят всё так, будто сами стали жертвами обмана.

