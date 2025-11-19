Сладков сообщил о смерти ветерана СВО и Афганистана Миловидова

Ушел из жизни ветеран спецоперации, долгое время служивший в Афганистане, Алексей Миловидов, сообщил военкор Александр Сладков в телеграм-канале.

Журналист уточнил, что он собирался снова отправиться в зону боевых действий, но у него были проблемы с сердцем.

«Хороший был человек, как-то даже по-детски честный. Шебутной. Но правильный, абсолютно правильный», — отметил Сладков.

Корреспондент уточнил, что Миловидов служил в Афганистане в должности официального представителя ФСКН.

После выхода на пенсию он дважды подписывал контракт с Минобороны и сражался в рядах Добровольческого корпуса.

Сладков добавил, что Миловидов не говорил другим, как надо делать, а поступал таким образом сам.