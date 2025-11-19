Среда, 19 ноября, 2025
-1.9 C
Рязань
НовостиНовости России

Сладков сообщил о смерти ветерана СВО и Афганистана Миловидова

Никита Рязанцев
Фото: телеграм-канал Александра Сладкова

Ушел из жизни ветеран спецоперации, долгое время служивший в Афганистане, Алексей Миловидов, сообщил военкор Александр Сладков в телеграм-канале.

Журналист уточнил, что он собирался снова отправиться в зону боевых действий, но у него были проблемы с сердцем.

«Хороший был человек, как-то даже по-детски честный. Шебутной. Но правильный, абсолютно правильный», — отметил Сладков.

Корреспондент уточнил, что Миловидов служил в Афганистане в должности официального представителя ФСКН. 

После выхода на пенсию он дважды подписывал контракт с Минобороны и сражался в рядах Добровольческого корпуса.

Сладков добавил, что Миловидов не говорил другим, как надо делать, а поступал таким образом сам.

Читайте также  В РАН объяснили, почему поворот рек из СССР был ошибкой, а сейчас — нет

Самые читаемые материалы

Новости России

Сразу пять «Искандеров» прилетели по таинственной цели ВСУ

На этот раз российские военные сосредоточили огонь на нескольких конкретных целях, проявив необычную для таких атак сфокусированность
Новости России

Сын пропавшей семьи Усольцевых шокировал признанием: «Я знаю, что они живы»

По словам Даниила, сомнений у него нет: он полностью уверен, что семья Усольцевых сейчас не находится на Кутурчинском Белогорье
Кино и ТВ

Психолог назвала истинную причину, почему Волочкова покинула шоу «Звезды под капельницей»

Очередная попытка Анастасии Волочковой закрепиться в формате реалити-шоу закончилась предсказуемо — скандалом и досрочным уходом.
Главные новости

Военэксперт Василий Дандыкин: у атаковавшего Рязань шара могло быть до 50 кг взрывчатки

Дандыкин подчеркнул, что такие атаки могут быть направлены на оценку работы российской системы противовоздушной обороны.
Главные новости

Восемь беспилотников уничтожили над Рязанской областью, пожар потушен

По предварительным данным, люди не пострадали. Размер ущерба оценивают эксперты. На месте происшествия находятся сотрудники оперативных служб. 
Читайте также

Взявший заложницу беглый участник СВО на Урале объяснился в суде

Новости России

В Волжском разгорелся скандал из-за запрета копать могилы на кладбище

Новости России

В воронежском детдоме рассказали о последствиях атаки ATACMS

Новости России

Мощнейшая бомба разнесла здание, где собирались боевики ВСУ

Новости России

В Волгограде умерла женщина, которую гоняли по больницам с приступами удушья

Новости России

У пропавшего с семьей бизнесмена Усольцева было газовое оружие

Новости России