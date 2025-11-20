Новый мирный план по Украине, подготовленный США, должен содержать письменные гарантии для России, написал военкор Александр Сладков в телеграм-канале.

По его словам, Киев должен понести ответственность, если нарушит договоренности. Журналист напомнил, что этого не произошло во время Майдана и с Минскими соглашениями.

«Нашим переговорщикам твердости в том, чтоб добиться письменного подтверждения жестокой ответственности Украины за попытку очередного обмана Кремля», — отметил Сладков.

Также он отметил, что России нужен долгосрочный мир, в не перемирие.

По данным западных СМИ, новый план Вашингтона может включать полный отказ Киева от Донбасса, признание русского языка государственным на Украине, сокращение численности ВСУ я в два раза.