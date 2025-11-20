Четверг, 20 ноября, 2025
-2.5 C
Рязань
НовостиНовости России

Сладков раскрыл, чем опасен для России новый план Трампа по Украине

Никита Рязанцев
Фото: kremlin.ru

Новый мирный план по Украине, подготовленный США, должен содержать письменные гарантии для России, написал военкор Александр Сладков в телеграм-канале.

По его словам, Киев должен понести ответственность, если нарушит договоренности. Журналист напомнил, что этого не произошло во время Майдана и с Минскими соглашениями.

«Нашим переговорщикам твердости в том, чтоб добиться письменного подтверждения жестокой ответственности Украины за попытку очередного обмана Кремля», — отметил Сладков.

Также он отметил, что России нужен долгосрочный мир, в не перемирие.

По данным западных СМИ, новый план Вашингтона может включать полный отказ Киева от Донбасса, признание русского языка государственным на Украине, сокращение численности ВСУ я в два раза.

Читайте также  В Первоуральске мужчина грозит взорвать подъезд, удерживая женщину и ребёнка в квартире

Самые читаемые материалы

Культура и события

Рязанец Никита Осин выступит на концерте в честь дня рождения SHAMANA

Свое 34-летие певец отметит на сцене Государственного Кремлевского дворца, представив программу под названием "SHAMAN. 30 лет на сцене".
Медицина

Пациентку с «невидимым» раком первой стадии спасли в Рязанской ОКБ

Женщина, родившаяся в 1973 году, не посещала врачей с 2023 года.
Главные новости

Восемь беспилотников уничтожили над Рязанской областью, пожар потушен

По предварительным данным, люди не пострадали. Размер ущерба оценивают эксперты. На месте происшествия находятся сотрудники оперативных служб. 
Новости России

Сладков раскрыл, чем опасен для России новый план Трампа по Украине

Новый мирный план по Украине, подготовленный США, должен содержать...
Происшествия

Обломки вражеских беспилотников упали в нескольких районах Рязани

Серьёзных повреждений гражданской инфраструктуры не зафиксировано. По предварительным данным, люди не пострадали. 
Читайте также

Кинолог рассказал о роковой роли корги Лады в пропаже Усольцевых

Новости России

Капитан Дандыкин: удар возмездия за Воронеж мог накрыть американцев

Новости России

Спасатель рассказал о странности в новой версии исчезновения Усольцевых

Новости России

Взявший заложницу беглый участник СВО на Урале объяснился в суде

Новости России

В Волжском разгорелся скандал из-за запрета копать могилы на кладбище

Новости России

В воронежском детдоме рассказали о последствиях атаки ATACMS

Новости России