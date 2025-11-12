Скандал с соседкой поставил крест на карьере подполковника полиции в Алапаевске

Из полиции уволили участкового Максима Магду, распылившего огнетушитель на свою соседку в Алапаевске Свердловской области, пишет E1.RU.

Конфликт произошел в конце июля. Тогда страж порядка был в отпуске. Ему не понравилось, что женщина срезала часть винограда, который свисал на ее участок. Полицейский потребовал не трогать его насаждения, после чего направил огнетушитель и распылил его в лицо оппонентки.

«Принято решение об увольнении подполковника Магды по дискредитирующим основаниям» — рассказал адвокат потерпевшей стороны Сергей Самков со ссылкой на ответ из собственной безопасности регионального главка МВД.

Против участкового возбудили дело за умышленное причинение легкого вреда здоровью, ему грозит до двух лет лишения свободы.

Пресс-секретарь местной полиции Валерий Горелых подтвердил, что Магду уволили из-за проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел.