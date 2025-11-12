Скандал с соседкой поставил крест на карьере подполковника полиции в Алапаевске

Из полиции уволили участкового Максима Магду, распылившего огнетушитель на свою соседку в Алапаевске Свердловской области, пишет E1.RU.
Конфликт произошел в конце июля. Тогда страж порядка был в отпуске. Ему не понравилось, что женщина срезала часть винограда, который свисал на ее участок. Полицейский потребовал не трогать его насаждения, после чего направил огнетушитель и распылил его в лицо оппонентки.
Против участкового возбудили дело за умышленное причинение легкого вреда здоровью, ему грозит до двух лет лишения свободы.
Пресс-секретарь местной полиции Валерий Горелых подтвердил, что Магду уволили из-за проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел.