Штраф до 300 тысяч: юрист рассказал, как наказать управляющую компанию

Алексей Самохин
Изображение от drobotdean на Freepik

Публикация управляющей компанией личных данных владельцев квартир — незаконна и может закончиться серьезными штрафами. Об этом в разговоре с «Абзацем» напомнил юрист Александр Ушаков. По его словам, если УК вывешивает в подъезде или в интернете списки должников с фамилиями, это нарушение закона. Пострадавшие жильцы вправе зафиксировать факт утечки и подать заявление в Роскомнадзор.

Эксперт пояснил, что защита персональных данных напрямую прописана в федеральном законодательстве. Речь идет о законе о неразглашении личной информации, который ограничивает круг сведений, доступных для публичного размещения. Управляющая компания не может по своему желанию превращать долги за коммуналку в публичную «доску позора».

По словам Ушакова, статья 152 федерального закона прямо устанавливает: УК имеет право указывать только номер квартиры должника. ФИО раскрывать нельзя. Если компания все-таки это делает, наступает административная ответственность. Штраф для граждан в таком случае составляет от 10 до 15 тысяч рублей, для должностных лиц — от 50 до 100 тысяч, для индивидуальных предпринимателей — от 150 до 300 тысяч.

Механизм простой: Роскомнадзор получает жалобу, проводит проверку, составляет протокол о правонарушении и выносит итоговое решение о штрафе. Ключевой момент — доказательства. Фото- и видеосъемка незаконно размещенных списков с персональными данными обязательна, подчеркнул юрист. Без фиксации нарушения дело может просто развалиться.

Отдельно Ушаков отметил, что ускорить и укрепить позицию пострадавших может участие нотариуса. Жильцы имеют право привлечь специалиста, который официально подтвердит подлинность фотографий и видеозаписей, на которых видно нарушение. Такой подход добавляет весу материалам при разбирательстве и снижает шансы УК «открутиться».

Однако услуги нотариуса обойдутся недешево. По оценке эксперта, заявителям стоит ориентироваться примерно на 20 тысяч рублей расходов. Поэтому пострадавшим имеет смысл заранее взвесить, насколько велик ущерб и готовы ли они тратиться на усиление доказательной базы.

