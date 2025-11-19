SHOT: ВСУ атаковали Воронежскую область ракетами ATACMS

Украинские войска впервые с начала года пытались атаковать Воронежскую область американскими ракетами ATACMS, пишет SHOT.

Как рассказал источник телеграм-канала, противник вел огонь из Харьковской области. Сначала считалось, что противник бил из РСЗО.

«Всего были найдены обломки четырех американских ракет. Их сбили над лесом», — говорится в публикации.

По данным SHOT, разрушений и жертв не было. ATACMS могут стрелять на дальность до 300 километров, а между Воронежской и Харьковской областями около 200.

Накануне губернатор Александр Гусев сообщал, что силы ПВО уничтожили несколько воздушных целей над регионом.

Минобороны России не комментировало данные о применении при атаке американского оружия.