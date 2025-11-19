Среда, 19 ноября, 2025
0.1 C
Рязань
НовостиНовости России

SHOT: ВСУ атаковали Воронежскую область ракетами ATACMS

Никита Рязанцев
Изображение от evening_tao на Freepik

Украинские войска впервые с начала года пытались атаковать Воронежскую область американскими ракетами ATACMS, пишет SHOT.

Как рассказал источник телеграм-канала, противник вел огонь из Харьковской области. Сначала считалось, что противник бил из РСЗО.

«Всего были найдены обломки четырех американских ракет. Их сбили над лесом», — говорится в публикации.

По данным SHOT, разрушений и жертв не было. ATACMS могут стрелять на дальность до 300 километров, а между Воронежской и Харьковской областями около 200.

Накануне губернатор Александр Гусев сообщал, что силы ПВО уничтожили несколько воздушных целей над регионом. 

Минобороны России не комментировало данные о применении при атаке американского оружия.

Читайте также  Сын пропавшей семьи Усольцевых шокировал признанием: «Я знаю, что они живы»

Самые читаемые материалы

Новости России

Сразу пять «Искандеров» прилетели по таинственной цели ВСУ

На этот раз российские военные сосредоточили огонь на нескольких конкретных целях, проявив необычную для таких атак сфокусированность
Новости России

Сын пропавшей семьи Усольцевых шокировал признанием: «Я знаю, что они живы»

По словам Даниила, сомнений у него нет: он полностью уверен, что семья Усольцевых сейчас не находится на Кутурчинском Белогорье
Кино и ТВ

Психолог назвала истинную причину, почему Волочкова покинула шоу «Звезды под капельницей»

Очередная попытка Анастасии Волочковой закрепиться в формате реалити-шоу закончилась предсказуемо — скандалом и досрочным уходом.
Главные новости

Военэксперт Василий Дандыкин: у атаковавшего Рязань шара могло быть до 50 кг взрывчатки

Дандыкин подчеркнул, что такие атаки могут быть направлены на оценку работы российской системы противовоздушной обороны.
Происшествия

Массовое отключение воды произойдет в Рязани 19 ноября

В связи с ремонтными работами на водопроводе будет прекращена подача холодной воды.
Читайте также

В Волгограде умерла женщина, которую гоняли по больницам с приступами удушья

Новости России

У пропавшего с семьей бизнесмена Усольцева было газовое оружие

Новости России

Журналист Кушанашвили рассказал о пьяной драке с Нагиевым в самолете

Новости России

Генерал Попов рассказал, что скрывает Сырский на фоне провала у Гуляйполя

Новости России

Раскрыты детали версии с попаданием Усольцевых в яму-ловушку для зверей

Новости России

У РЖД появятся новые плацкартные вагоны с увеличенной длиной и шириной полок

Новости России