SHOT: ВСУ атаковали Воронежскую область ракетами ATACMS

Украинские войска впервые с начала года пытались атаковать Воронежскую область американскими ракетами ATACMS, пишет SHOT.
Как рассказал источник телеграм-канала, противник вел огонь из Харьковской области. Сначала считалось, что противник бил из РСЗО.
По данным SHOT, разрушений и жертв не было. ATACMS могут стрелять на дальность до 300 километров, а между Воронежской и Харьковской областями около 200.
Накануне губернатор Александр Гусев сообщал, что силы ПВО уничтожили несколько воздушных целей над регионом.
Минобороны России не комментировало данные о применении при атаке американского оружия.