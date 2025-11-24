Новогодняя столица-2026
Понедельник, 24 ноября, 2025
2.6 C
Рязань
НовостиНовости России

В Турции таинственно исчезла семья из Москвы

Никита Рязанцев
Фото с сайта PxHere

В Стамбуле при странных обстоятельствах исчезла 32-летняя жительница Москвы и ее 10-летний сын, пишет телеграм-канал SHOT.

По его данным, 17 октября девушка сообщила родственникам, что поедет на корпоратив вместе с мальчиком. Вскоре после этого они перестали выходить на связь.

«Как родственники узнали позже, никакого корпоратива не было», — говорится в публикации.

Выяснилось, что мать и сын улетели из Шереметьево, не взяв с собой вещи. По данным волонтеров, в Стамбуле их встретил неизвестный на автомобиле.

По словам близких, в последние месяцы москвичка была замкнутой и молчаливой. Она с увлечением смотрела турецкие сериалы, хотя никогда не бывала в стране. Родственники обратились в полицию с заявлением о пропаже женщины.

Другие материалы рубрики

Лебедев: за последние сутки, «в рамках нового договора», по Украине прилетало

У РЖД появятся новые плацкартные вагоны с увеличенной длиной и шириной полок

Сладков раскрыл, чем опасен для России новый план Трампа по Украине

Депутат назвал истинную цель покушения на Сергея Шойгу

Кинолог рассказал о роковой роли корги Лады в пропаже Усольцевых

«Кому война, кому мать родна»: Делягин жестко высказался о богатых и бедных

Самые читаемые материалы

Новости России

Коц рассказал, чем грозит москвичам удар ВСУ по Шатуре

Налет украинских беспилотников на ГРЭС в Шатуре может означать,...
Происшествия

Возгорание произошло на предприятии в Рязанской области в результате ночной атаки БПЛА

За минувшую ночь дежурные силы противовоздушной обороны нейтрализовали 75 украинских беспилотников на территории Российской Федерации.
Новости России

Раскрыты детали версии о побеге семьи Усольцевых в Таиланд

Семья Усольцевых вряд ли могла бежать в Таиланд, поскольку...
Общество

Автовокзал эвакуировали в Рязани

Людей вывели на улицу. Причина эвакуации неизвестна.
Новости России

Жители Шатуры рассказали подробности атаки ВСУ на ГРЭС

Рано утром в воскресенье жители Шатуры услышали не менее...