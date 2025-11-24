В Турции таинственно исчезла семья из Москвы

В Стамбуле при странных обстоятельствах исчезла 32-летняя жительница Москвы и ее 10-летний сын, пишет телеграм-канал SHOT .

По его данным, 17 октября девушка сообщила родственникам, что поедет на корпоратив вместе с мальчиком. Вскоре после этого они перестали выходить на связь.

«Как родственники узнали позже, никакого корпоратива не было», — говорится в публикации.

Выяснилось, что мать и сын улетели из Шереметьево, не взяв с собой вещи. По данным волонтеров, в Стамбуле их встретил неизвестный на автомобиле.

По словам близких, в последние месяцы москвичка была замкнутой и молчаливой. Она с увлечением смотрела турецкие сериалы, хотя никогда не бывала в стране. Родственники обратились в полицию с заявлением о пропаже женщины.