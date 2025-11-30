Раннее утро на МКАД закончилось для москвички кошмаром: попытка уйти от инспектора ГИБДД привела к страшному ДТП, после которого машину буквально разорвало на части, а на дороге вспыхнул пожар.

По данным SHOT, около 06:30 утра на МКАД сотрудники ГИБДД остановили белый кроссовер Jaecoo J7. За рулём была женщина с очевидными признаками сильного опьянения. Инспекторы начали с ней разговор, но вместо того чтобы пройти проверку, водительница внезапно вернулась в салон и нажала на газ.

Дальше всё произошло за секунды. Машину занесло, её бросило в сторону отбойника. Удар оказался таким мощным, что автомобиль просто разорвало: одну часть выбросило на Алтуфьевское шоссе, другая рухнула обратно на МКАД. После столкновения начался сильный пожар, пламя быстро охватило обломки машины.

Как уточняет СМИ, автомобиль принадлежит 37‑летней Марине Т., владелице небольшой строительной компании, которая занимается мелким ремонтом. Сейчас женщина находится в тяжёлом состоянии, её госпитализировали. В салоне вместе с хозяйкой была собака — она погибла.