SHOT: москвичка с сыном таинственно пропала в Турции после выдуманного корпоратива

Жительница Москвы вместе с несовершеннолетним сыном исчезла на территории Турции. Родные безуспешно пытаются отыскать их уже более тридцати дней. Перед отъездом мать солгала близким о причине поездки, пишет SHOT.

По данным источника, 32-летняя Дарья Лучкина 17 октября около полудня сообщила семье о планах посетить корпоративное мероприятие. Причём с собой она решила взять 10-летнего сына. Когда родственники удивились присутствию ребёнка на подобном событии, москвичка объяснила: мол, коллеги тоже приведут своих детей.

После этого разговора мать и сын словно растворились в воздухе. Попытки дозвониться им ни к чему не привели. Позже выяснилась правда — никакого корпоратива в действительности не существовало. Вместо этого Дарья забрала сына и отправилась в «Шереметьево», откуда они вдвоём вылетели в турецкий мегаполис. Никто из близких даже не подозревал об этой поездке.

Особенно настораживает, что багажа пара не брала совсем. Обыскав жилплощадь, где обитали пропавшие, родня обнаружила недавно купленный планшет мальчика и мобильные телефоны обоих. Представители поискового отряда выяснили: в Стамбуле женщину с ребёнком ожидал какой-то мужчина за рулём машины.

Родственники отмечают перемены в поведении Дарьи за последние несколько месяцев. Она замкнулась, почти ни с кем не общалась. С биологическим отцом мальчика отношений фактически не было — пара никогда официально не регистрировала брак и практически не поддерживала контакт.

Известно, что москвичка обожала смотреть турецкие телесериалы, хотя саму страну прежде не посещала ни разу. Последняя активность в её профиле социальной сети зафиксирована примерно месяц назад. Встревоженные родные уже обратились в правоохранительные органы с официальным заявлением о розыске женщины и ребёнка.