SHOT: мальчику разорвало четыре пальца из-за поднятой купюры в Красногорске

В Красногорске 10-летний мальчик лишился четырех пальцев после взрыва СВУ, которое заложили в 10-рублевую купюру, пишет SHOT.

Инцидент произошел накануне вечером. Ребенок проходил вдоль дома и заметил банкноту. Он взял ее, после чего прогремел взрыв.

«Пострадавшего госпитализировали с травматической ампутацией сразу трех пальцев правой руки, а также разрывом фаланги ещё одного пальца», — говорится в публикации.

Также на кисти у мальчика разорваны мышцы и имеются раны, врачи пытаются спасти его конечности.

По предварительной информации, СВУ содержало мелкие гвозди. Возбуждено дело о покушении на убийство ребенка.

Детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова добавила, что мальчик в тяжелом состоянии.