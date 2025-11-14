SHOT: Египетские визы для россиян резко подорожают

С 2026 года путешествие в Египет станет заметно дороже: власти страны утвердили повышение стоимости въездных виз. Как сообщает SHOT, Палата представителей Египта уже одобрила законопроект, внесённый министерством иностранных дел, который увеличивает плату за консульские услуги.

Цена туристической визы вырастет с 25 до 45 долларов — почти в два раза. В пересчёте на рубли это около 3650 вместо нынешних 2030. Новый тариф станет обязательным для всех иностранных граждан, включая россиян.

В Министерстве иностранных дел Египта уточнили, что дополнительные поступления направят на развитие дипломатических учреждений — модернизацию зданий посольств, консульств и штаб-квартир за границей.

По данным источников, подорожание может быть связано с быстрым ростом интереса туристов к Каиру после открытия большого Египетского музея. Местный туризм переживает всплеск, и власти рассчитывают перераспределить часть доходов в госбюджет.

В туристической отрасли новость восприняли с тревогой. Представители местных турагентств опасаются, что повышение тарифов ударит по потоку иностранных туристов и приведёт к снижению спроса в несезон.

Теперь документ должен рассмотреть и утвердить Совет министров Египта. По предварительным данным, окончательное решение примут до конца текущего года, чтобы новые тарифы вступили в силу уже с января.