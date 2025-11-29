SHOT: БПЛА влетел в пятиэтажку в Волгограде, сгорели квартиры и разнесло балконы

В Волгограде ранним утром беспилотник врезался в жилую пятиэтажку. Об этом SHOT рассказали местные жители. По их словам, в результате удара загорелись как минимум две квартиры, в нескольких соседних домах выбило окна.

Атака, по рассказам очевидцев, произошла около семи утра. Дрон влетел прямо в фасад пятиэтажного жилого дома. После удара в одной из квартир вспыхнул сильный пожар, пламя быстро охватило помещение.

От взрывной волны в доме серьёзно пострадали балконы. Их буквально развернуло наружу, конструкции покорёжены. В подъезде и по фасаду следы копоти и обломки. В самом доме выбиты стёкла минимум в четырёх квартирах.

Досталось и машинам, припаркованным во дворе у дома. По словам местных, на автомобилях — вмятины, осколки стекла.

Два человека пострадали в результате атаки украинских БПЛА на объекты гражданской инфраструктуры в Волгограде, госпитализация не понадобилась, сообщил губернатор Андрей Бочаров.