SHOT: БПЛА влетел в пятиэтажку в Волгограде, сгорели квартиры и разнесло балконы

Алексей Самохин

В Волгограде ранним утром беспилотник врезался в жилую пятиэтажку. Об этом SHOT рассказали местные жители. По их словам, в результате удара загорелись как минимум две квартиры, в нескольких соседних домах выбило окна.

Атака, по рассказам очевидцев, произошла около семи утра. Дрон влетел прямо в фасад пятиэтажного жилого дома. После удара в одной из квартир вспыхнул сильный пожар, пламя быстро охватило помещение.

От взрывной волны в доме серьёзно пострадали балконы. Их буквально развернуло наружу, конструкции покорёжены. В подъезде и по фасаду следы копоти и обломки. В самом доме выбиты стёкла минимум в четырёх квартирах.

Досталось и машинам, припаркованным во дворе у дома. По словам местных, на автомобилях — вмятины, осколки стекла.

Два человека пострадали в результате атаки украинских БПЛА на объекты гражданской инфраструктуры в Волгограде, госпитализация не понадобилась, сообщил губернатор Андрей Бочаров.

Жуткий взрыв и «тот самый сухогруз»: что могли накрыть «Герани» ночью

Ночной удар по порту Одессы вызвал массу вопросов: источники утверждают, что «Герани» могли накрыть сухогруз с оружием НАТО. Параллельно авиация и ракеты работали по аэродрому под Буялыком, бункерам под Запорожьем и объектам ВСУ в нескольких городах. 
Центр Рязани погрузился во тьму: обесточены улицы в районе площади Победы

Фотографии Первомайского проспекта и других улиц без света поступают в редакцию.
Стало известно, почему нет света в Рязани вечером 28 ноября

Официальный комментарий дали энергетики.
Раскрыта причина пропажи Усольцевой за день до исчезновения семьи

Связь с Ириной Усольцевой могла оборваться за сутки до...