SHOT: Актёр Колганов задержан в Петербурге по делу о фото с голым ребёнком

Алексей Самохин
Актёр Владимир Колганов, знакомый зрителям по сериалам «Улицы разбитых фонарей», «Морские дьяволы», «Убойная сила», «Тайны следствия» и ряду других проектов, задержан в Санкт‑Петербурге по подозрению в съёмке и публикации в сети фотографий с голым ребёнком. Об этом пишет SHOT.

Задержанному  47 лет, он также известен по работе в Александринском театре.​

По данным СМИ, вместе с Колгановым задержан его 52‑летний знакомый, предприниматель Евгений Кириллов. По предварительным данным, именно актёр фотографировал обнажённого ребёнка и размещал снимки в интернете, причём фотография находилась на странице вплоть до момента задержания.​

В квартирах Колганова и его предполагаемого подельника прошли обыски, изъяты техника и носители для дальнейшей экспертизы.​

По информации петербургских изданий, уголовное дело связано с изготовлением и распространением материалов с участием малолетних детей, и сейчас силовики устанавливают все обстоятельства и возможные эпизоды. Окончательная квалификация действий фигурантов и меры пресечения будут определены по итогам следственных действий и решения суда.

По данным телеграм-канала 112, по делу задержаны несколько человек. Предварительно, с 2015 года группа лиц использовала малолетних детей, чтобы делать фото интимного характера и размещать их в интернете. По адресам проживания задержанных изъяты средства мобильной связи.

