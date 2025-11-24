Новогодняя столица-2026
Шаляпин хочет возобновить следствие по делу об убийстве бабушки и тети

Никита Рязанцев
Артист Прохор Шаляпин планирует возобновить следствие по делу об убийстве бабушки и тети в 1996 году, пишет телеграм-канал Baza.

По его данным, спустя 24 года после преступления силовики задержали Алексея Лиманского. В 2020 году подозреваемый отбывал наказание за кражу, разбой и другое убийство. Сначала он подписал признание, но затем отказался от своих слов.

В квартире, где произошло убийство, нашли отпечатки пальцев мужчины. Женщины хранили там крупную сумму денег, этот факт считают мотивом преступления. Суд пришел к выводу, что Лиманский ударил ножом в шею и выстрелил в голову Ирине Нетаевой — тете Шаляпина. Подозреваемого отпустили за истечением срока давности.

«Кто тогда убил 60-летнюю бабушку певца Людмилу Колесникову, обнаруженную в той же квартире, — до сих пор непонятно», — говорится в публикации.

Адвокат Лиманского утверждает, что настоящие убийцы женщин остались безнаказанны. Экспертиза на полиграфе показала, что подозреваемый непричастен к случившемуся. Сейчас он живет в Волгоградской области, ему 52 года.

Также не совпали результаты баллистической экспертизы: преступник якобы стрелял в жертву с двух метров, хотя криминалисты зафиксировали выстрел в упор.

Его защитник отмечал, что соседи видели тетю Шаляпина незадолго до трагедии с двумя мужчинами «неславянской внешности». По одной из версий, они могли расправиться с семьей ради хищения денег и ценностей.

