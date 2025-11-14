Семиклассник подавился пирожком и умер на перемене около школы 

В Кабардино-Балкарии во время перемены погиб семиклассник. Как сообщает SHOT, трагедия случилась в городе Нарткала. Тринадцатилетний школьник во время большой перемены выбежал в ближайший ларёк за пирожком. По пути обратно, уже направляясь на уроки, он начал есть — и внезапно подавился.

Поблизости находились сотрудники школы. Они попытались помочь ребёнку, прочистить дыхательные пути, вызвали скорую. Но, несмотря на все усилия, мальчика спасти не удалось.

По предварительным данным, причиной гибели стала асфиксия — удушье, вызванное попаданием пищи в дыхательные пути. На месте работали медики и следователи.

Следственный комитет по Кабардино-Балкарской Республике взял расследование под контроль, назначена судебно-медицинская экспертиза.