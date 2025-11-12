«Русская красавица» Юлия Рыбакова в 29 лет сгорела от пневмонии за две недели

Колледж культуры и искусств имени И. С. Палантая сообщил о внезапной смерти одной из самых талантливых выпускниц последних лет — Юлии Рыбаковой. Девушка окончила учебное заведение в 2016 году, завершив обучение по специальности «Сольное и хоровое народное пение» с красным дипломом.

По данным aif.ru, Юлия скончалась в возрасте 29 лет от пневмонии.

Уроженка Санчурского района Кировской области, Рыбакова за годы учёбы добилась впечатляющих успехов. Она стала стипендиаткой мэра города Йошкар-Ола, получила титул победительницы городского конкурса «Русская красавица» и неоднократно становилась лауреатом конкурсов народной песни.

После колледжа Рыбакова поступила в Чувашский институт культуры и искусств. Окончив вуз, она осталась работать в республике Чувашия, где вошла в Молодёжный совет при Минкультуры. Юлия была амбассадором арт-кластера «Таврида», трудилась специалистом в ДК Тракторостроителей и успешно реализовывала проекты для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Болезнь оборвала жизнь девушки в самом расцвете — ей было всего 29 лет. Память о Юлии Рыбаковой, её таланте и доброте сохранят коллеги, друзья и все, кто знал её.