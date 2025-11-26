Новогодняя столица-2026
Российские войска начали штурм Гуляйполя, сакрального места для киевского режима

Алексей Самохин
РСЗО Торнадо. Фото: Минобороны РФ

Военная обстановка в Запорожской области остается напряженной. Российские подразделения начали штурм юго-восточных кварталов Гуляйполя, сообщил военкор Тимофей Ермаков. По его данным, под контроль российских сил уже перешли улицы Заречанская и Красная. Об этом пишет aif.ru.

«По гуляйпольской освободительной операции приходят оперативные данные, что наши войска начали организованный штурм юго-восточных районов города», — написал Ермаков.

Неделей ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов говорил о переброске украинских резервов, призванных сдержать наступление. Однако, судя по последним сообщениям, эти меры не изменили ситуацию — фронт постепенно продвигается.

Город-крепость

Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, подполковник запаса Олег Иванников в комментарии для aif.ru отметил, что украинские силы превратили Гуляйполе в полноценный укрепрайон, напомнив о тактике обороны городов периода Второй мировой войны.

«ВСУ превратили Гуляйполе в укрепрайон по принципу рейховских “городов-крепостей”, где каждый дом использовался как опорный пункт. Киев делает то же самое, повторяя практику своих идейных предшественников», — сказал эксперт.

Он подчеркнул, что судьбу Гуляйполя сможет решить только военная операция. Иванников выразил уверенность, что российская армия в ближайшее время реализует эту задачу на практике.

Читайте также  Гиперзвуковые «Кинжалы» поразили секретные бункеры в центре Киева — эксперт

Кто принимает решения

По мнению аналитика, группировка ВСУ в районе Гуляйполя подчиняется единому командованию НАТО. Это исключает возможность самостоятельных действий украинских офицеров.

«Командование НАТО определяет тактику и стратегию боевых действий. Только после разрешения их военных советников главком ВСУ Александр Сырский может отдать приказ на отступление», — пояснил Иванников.

Символическое значение города

Подполковник напомнил, что Гуляйполе имеет особое место в украинской истории и идеологии. По его словам, именно здесь зародилось движение, которое Киев называет национальным, а Москва — экстремистским.

«Это сакральная точка для нынешнего украинского режима. Потеря Гуляйполя станет для Киева не просто военным поражением, а крахом символа его государственности», — отметил Иванников.

Эксперт считает, что освобождение города позволит российским войскам расширить зону контроля в Запорожской области и создать новые плацдармы для дальнейшего наступления.

