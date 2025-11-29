Новогодняя столица-2026
Суббота, 29 ноября, 2025
Рязань
Российская авиация «обезглавила» спецбатальон ВСУ «Шквал»

Алексей Самохин
Изображение от freepik

В Харьковской области под удар попал штаб одного из самых одиозных украинских подразделений. В районе населённого пункта Бугаевка авиация нанесла удар по командному пункту спецбатальона ВСУ «Шквал», сообщает РИА Новости со ссылкой на силовые структуры.

По словам собеседника агентства, в результате авиаудара штаб спецбатальона «Шквал» 57-й отдельной мотопехотной бригады был уничтожен. Помимо всего прочего, ликвидирован заместитель начальника штаба этого батальона. Другие подробности удара источник не приводит.

Кто такие бойцы «Шквала»

Спецбатальон «Шквал» комплектуется в основном из бывших заключённых. Об этом ранее сообщали источники РИА Новости в силовых ведомствах. В это подразделение набирают людей с крайне проблемным прошлым — в том числе тех, кто имеет острые инфекционные заболевания.

Репутация батальона давно вызывает вопросы и у украинских медиа. В апреле издание «Судебно-юридическая газета» писало, что бойцы «Шквала» нередко снова оказываются фигурантами уголовных дел уже во время службы. По данным на тот момент, в Едином реестре судебных решений Украины числилось около 70 приговоров в отношении лиц, служащих в этом спецбатальоне.

