Новогодняя столица-2026
Пятница, 28 ноября, 2025
6.6 C
Рязань
НовостиНовости России

Россиянка описала брак с немцем фразой «я опешила»

Никита Рязанцев
Изображение от freepic.diller на Freepik

Прожившая пять лет в Германии россиянка рассказала о минусах брака с немцем, ее история опубликована в блоге «Валери лайт» на платформе Дзен.

Пара познакомилась в Москве. Девушку удивило, что на первом свидании Штефан попросил ее поделить счет на восемь тысяч рублей.

«Штефан посмотрел на сумму и сказал: «Получается 4,000 с каждого. Или хочешь точнее разделить? У тебя был салат дороже». Я опешила. Честно, не знала, что сказать», — отметила россиянка.

Она пояснила, что в России принято, чтобы мужчина платил на первом свидании. Немец согласился, но предложил впредь делить счет, как это делают в ФРГ.

После свадьбы в Штутгарте мужчина отказался оплачивать большую часть совместных расходов, хотя его зарплата была выше. 

Также он призвал жену экономить на всем, в том числе на услугах ЖКХ из-за дорогого отопления и воды.

Из плюсов жизни с немцем девушка назвала его пунктуальность, отсутствие скандалов и помощь по дому. Полтора года назад она вернулась в Россию после развода.

Читайте также  Стюардессе дали срок за угрозы расправы над детьми участника СВО

Другие материалы рубрики

Учёный выдвинул неожиданную версию исчезновения семьи Усольцевых, и она очень похожа на правду

Депутат Госдумы назвал блокировку WhatsApp вопросом времени

SHOT: взрывы прогремели над Саратовом и Энгельсом 

Мироточение иконы Николая II объяснили грозным предзнаменованием

Убийцу родственниц Прохора Шаляпина могут посадить спустя 29 лет

Юрист назвал условие для изъятия подаренной квартиры у нового собственника

Самые читаемые материалы

Новости России

Учёный выдвинул неожиданную версию исчезновения семьи Усольцевых, и она очень похожа на правду

Семейная прогулка, на которую отправились супруги Усольцевы с пятилетней дочерью, выглядела безопасной: короткий маршрут, тёплая погода, маркированные тропы. Родители были уверены, что никакой опасности нет
Новости России

Ирина Усольцева пропала на день раньше даты официального исчезновения

SMM‑менеджер Ирины Усольцевой сообщила информацию, которая может пролить свет на пропажу семьи Усольцевых 
Новости России

Раскрыта причина пропажи Усольцевой за день до исчезновения семьи

Связь с Ириной Усольцевой могла оборваться за сутки до...
Новости мира

Нарколог рассказал, что выпало из носа Зеленского во время обращения к украинцам

Странный эпизод, произошедший с Владимиром Зеленским во время вечернего...
Новости России

В Новосибирске жители многоэтажки нашли пачку денег с пугающим посланием

Жители многоэтажного дома в Новосибирске нашли пачку купюр с...