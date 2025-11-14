Пятница, 14 ноября, 2025
Россияне заметили новое уведомление в WhatsApp: нужна почта или ключ

Пользователи WhatsApp* в России при входе в приложение начали получать уведомление с просьбой добавить электронную почту или создать ключ доступа. Как объясняют разработчики, это нужно на случай, если смс с кодом входа перестанет приходить. В противном случае, предупреждает мессенджер, аккаунт может быть заблокирован.

«Не рискуйте попасть под блокировку. Если не сможете получить смс, убедитесь, что всё равно сможете войти», — говорится в сообщении, появляющемся при запуске приложения.

Теперь мессенджер предлагает два варианта: указать e‑mail или сохранить ключ в менеджере паролей. По словам разработчиков, такой способ входа надёжен и прост, а дополнительная почта даёт возможность восстановить доступ без телефонных подтверждений.

Почему WhatsApp вводит альтернативную авторизацию

Новая функция связана с обсуждаемыми ограничениями работы ряда зарубежных сервисов. Замдиректора Центра компетенций НТИ по большим данным МГУ Тимофей Воронин объяснил RT, что подобные шаги направлены на сохранение аудитории мессенджеров, которые опасаются перебоев с доставкой смс.

«Данные меры принимаются для сохранения большого количества пользователей. Особо можно отметить подход Telegram, так как разработчики предусмотрели механизм рассылки кодов подтверждений с номеров пользователей, предлагая в подарок подписку «Премиум», — отметил он.

Преподаватель кафедры инструментального и прикладного ПО РТУ МИРЭА Андрей Рыбников считает, что дополнительный канал авторизации делает сервис устойчивее даже при локальных ограничениях связи. Однако он подчеркнул, что теперь критически важна безопасность самого почтового ящика.

«Если почта плохо защищена, ею могут воспользоваться злоумышленники. Поэтому стоит поставить сложный пароль, включить двухфакторную аутентификацию и время от времени проверять активность», — напомнил специалист.

Telegram тоже ввёл вход по e‑mail

Аналогичная возможность недавно появилась и в Telegram. Впрочем, в российском парламенте к подобным шагам относятся настороженно. Там считают, что таким образом иностранные платформы пытаются обойти отечественные законы и сохранить аудиторию любой ценой.

В августе Роскомнадзор частично ограничил голосовые вызовы в обоих мессенджерах, объяснив это их использованием мошенниками и террористическими группами. В Минцифры уточнили, что блокировать другие функции не планируют, а звонки вернут после выполнения требований российского законодательства.

*Продукт Meta (признан экстремистским, деятельность запрещена в России решением Тверского суда Москвы от 21.03.2022).

