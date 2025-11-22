Только 19 процентов детей мигрантов смогли попасть в российские школы после введения новых требований, рассказал глава Рособрнадзора Анзор Музаев. По его словам, речь идёт о тех ребятах, у кого оказался в порядке и пакет документов, и уровень владения русским языком, достаточный для успешной сдачи экзамена.​

Музаев пояснил, что при зачислении действуют два базовых условия: нужно предоставить полный пакет бумаг и подтвердить знание русского языка. По итогам этого отбора только около 19 процентов детей мигрантов сумели поступить в школы, а значит, и с документами у них всё было в порядке, и экзамен они выдержали.​

Руководитель Рособрнадзора рассказал, что на Всероссийском совещании с региональными министрами ведомство обратилось к крупным субъектам страны с особой просьбой. Речь идёт о тех регионах, где больше всего заявок от иностранных граждан на обучение детей в школах России: их попросили поделиться опытом проведения тестирования и приёма в образовательные организации.​

По словам Музаева, сейчас ведомство только начинает детально разбираться, как всё устроено на местах после введения тестирования. Интересуют и отношения между детьми, и общая атмосфера в школе, и то, как изменилась работа учителя, как вообще поменялась ситуация в классах.​

Глава Рособрнадзора отдельно подчеркнул, что более 80 процентов детей мигрантов, чьи родители подали документы, так и не смогли поступить в российские школы. У детей не было нужного уровня знания русского языка, а взрослые при этом неправильно заполнили или оформили документы.​

Обязательное тестирование детей мигрантов для зачисления в школы России ввели с 1 апреля этого года.