«Регнум»: не принятая в школу девочка из Латвии набрала 18 баллов из 20

Восьмилетняя девочка из Латвии, которую отказались взять в московскую школу, стала жертвой ошибки чиновников, заявила агентству «Регнум» ее мать.
Ранее сообщалось, что ребенка не приняли в учебное заведение, поскольку она не смогла успешно пройти тестирование на знание языка. В то же время издание пишет, что она сдала экзамен почти на высший балл — 18 из 20.
Женщина уточнила, что с ней связались сотрудники департамента образования и рассказали, что заявление на зачисление девочки во второй класс сейчас на стадии рассмотрения.
Также собеседнице агентства сообщили, что проверяют, есть ли места в выбранной семьей школе. Если их не откажется, нужно будет выбрать другое учебное заведение и подать новое заявление.
Сейчас родители ожидают уведомления о зачислении девочки. Она рада, что скоро сможет пойти учиться и познакомиться с одноклассниками.