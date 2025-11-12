«Регнум»: не принятая в школу девочка из Латвии набрала 18 баллов из 20

Восьмилетняя девочка из Латвии, которую отказались взять в московскую школу, стала жертвой ошибки чиновников, заявила агентству «Регнум» ее мать.

Ранее сообщалось, что ребенка не приняли в учебное заведение, поскольку она не смогла успешно пройти тестирование на знание языка. В то же время издание пишет, что она сдала экзамен почти на высший балл — 18 из 20.

«По какой-то непонятной причине русскоговорящего ребенка, который к тому же сдал официальный тест практически идеально, не захотели допускать к учебе и отказали!», — возмутилась ее мать.

Женщина уточнила, что с ней связались сотрудники департамента образования и рассказали, что заявление на зачисление девочки во второй класс сейчас на стадии рассмотрения.

Также собеседнице агентства сообщили, что проверяют, есть ли места в выбранной семьей школе. Если их не откажется, нужно будет выбрать другое учебное заведение и подать новое заявление.

Сейчас родители ожидают уведомления о зачислении девочки. Она рада, что скоро сможет пойти учиться и познакомиться с одноклассниками.